الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«ضربها حتى الموت».. أم تقود ابنها إلى «حبل المشنقة»

اعدام
اعدام

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، بإعدام عاطل، متهم بقتل والدته داخل منزلهما بمنطقة أرض نوبار بقسم أول شبرا بمحافظة القليوبية.

وقالت هيئة المحكمة المحكمة في منطوق حكمها، إنها استعملت أقصى عقوبة ضد المتهم في جريمته الشنعاء التي لا يوجد مبرر لها ويحرمها المجتمع والقانون، وأن الإثم  الذي ارتكبه المتهم بإقدامه على قتل أمه  كبير جدًا، ولو وجدت عقوبة أقصى من الإعدام لقضت بها المحكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بقتل والدته، ارتكب جريمته، وتم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية بمنطقة أرض نوبار بشبرا الخيمة، وأقر المتهم بارتكاب الجريمة بسبب تعاطيه المواد المخدرة واعتدائه الدائم عليها بالضرب المبرح.

بدأت  القضية عندما تلقى المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغا من الأهالي، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بناحية أرض نوبار، دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة "م.م.ع" 57 عامًا، ربة منزل، وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، كما تبين تواجد نجلها المدعو "م.ج.ح"، 34 عامًا، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، و توقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة بمعرفة مفتش الصحة. 

وأوضحت تحريات  المباحث من خلال سؤال شقيق المتوفاة والذي اتهم ابن شقيقته المذكور، بالتسبب في وفاتها، لأنه دائم التعدي عليها بالضرب نتيجة كثرة تعاطيه المواد المخدرة.

الإعدام جنايات محكمة مخدرات محافظة القليوبية شبرا حكم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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