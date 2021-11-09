الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ملاكي بالواحات

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات، في محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات المرورية مفادها انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوفي بطريق الواحات أمام مدخل قرية البقالة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة شخص وإصابة آخر وتم نقلهما لمستشفى الواحات وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مصرع الواحات سيارة ملاكي انقلاب إصابة آخر جروح متفرقة بالجسم انقلاب سيارة ملاكى محافظة الجيزة

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