كفيف يعود لأسرته في كفر الشيخ بعد 21 عاماً من الضياع

عبر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بعودة محمد إبراهيم أحمد حجازى 28 سنة، لأسرته بعد فقدانه لمدة 21 عامًا.

وأثبت تحليل البصمة الوراثية (DNA) الذي أجري لمحمد، ووالده إبراهيم أحمد حجازي، تطابقهما.

ووجه المحافظ بسرعة تيسير الإجراءات القانونية لعودة الابن لأسرته، موجهًا الشكر للواء أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على توجيهات لرعاية الأسرة التي تقطن قرية الكفر الجديد بمركز ميت سلسيل.

وأكدت المحافظة أنه منذ نشر بوست على صفحات التواصل الاجتماعي بقصة محمد إبراهيم وغيابه عن أسرته منذ صغره، وتابع والده البوست، وتطابقت المعلومات التي ذكرت في البوست بأسرة إبراهيم أحمد حجازي الذي يقطن الكفر الجديد التابع لمركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن مختار،محافظ الدقهلية، بتيسير جميع الإمكانيات والتعاون بين السيد مسلم وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، والدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، بتيسير كل الإجراءات اللازمة وإجراء تحليل البصمة الوراثية “DNA” للابن والأب، لعودة الابن لأسرته.

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة أنه سيتم تسليم الابن لأسرته وإجراء كافة الإجراءات القانونية في ذلك الشأن.