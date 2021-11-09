الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ملكة جمال سابقة.. من هي معجبة عمرو دياب الغامضة بطلة حفل دبي؟

عمرو دياب والفتاة
عمرو دياب والفتاة

انتشرت صورة للفنان عمرو دياب وهو ينظر إلى إحدى الفتيات خلال لقاء تليفزيوني له خلال إحيائه حفلا في إكسبو دبي قبل أيام، حيث انتشرت الصورة له مع هذه الفتيات وصاحبها أغنية "أهو انت الحظ"، حيث إنها استوقفت متابعي رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هوية الفتاة التي نظر إليها الهضبة وشغلت متابعيه.

  1. التقطت صورة وهو ينظر إليها خلال تسجيل لقاء بمعرض إكسبو دبي.
  2. كان ينظر إليها بحب وبادلته بنظرات إعجاب.
  3. أطلق عليها رواد الفيس بوك "المعجبة الغامضة".
  4. وصفت ما حدث بأنها "نظرة عابرة".
  5. قالت إنها كانت تنتظر عمرو دياب لتأخذ سيلفي معه.
  6. اسمها "أمل بو ربيع" وجنسيتها تونسية.
  7. تعيش في دبي منذ سنوات.
  8. كانت ملكة جمال تونس منذ 10 سنوات.
  9. غرفتها بمنزلها تمتلئ بصور عمرو دياب.
  10. سبق لها تصوير عدة إعلانات في بلدها.
  11. عُرض عليها دخول الوسط الفني.
  12. رفضت دخول الوسط الفني كي تتفرغ لدراستها.
  13. أكدت أن الفرصة إذا جاءتها الآن لن تفوتها.
  14. قالت عن عمرو دياب: "إنسان رأى حلمه وجها لوجه".
  15. أيدت أميرة بو ربيع حبها له بأغنية "أنت الحظ".

يذكر أن هذه ليست الصورة الأولى التي تثير جدلا بين أوساط السوشيال ميديا، حيث إن كل فترة وأخرى تثير صور مع موديلز أو فنانات جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدر آنذاك محركات البحث بقوة كما يتطرق البعض إلى شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، كما حدث مع هذه الفتاة التي ظلت حديث السوشيال ميديا لساعات عقب انتشار هذه الصورة، حيث إن هذه الصورة انتشرت ليست في مصر فقط، بل في العالم العربي بأكمله، وظل جمهور الهضبة يبحث عن معلومات عنها حتى تمكن برنامج “إي تي بالعربي” من الوصول إلى منزلها. 

مواقع التواصل مصر لقاء تصوير اجتماع فتاة صورة

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