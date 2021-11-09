استكمال مشروعات «حياة كريمة» ورفع كفاءة الإنارة في 4 مراكز بكفر الشيخ

نظمت الوحدات المحلية بدسوق ومطوبس والرياض و قلين بمحافظة كفر الشيخ، حملات متعددة لرفع الاشغالات ورفع كفاءة الكهرباء واستمرار أعمال الرصف، وضبط ماكينات المستخدمة في غسيل السيارات على الطريق الدولي الساحلي، ومتابعة مشروعات "حياة كريمة" بمطوبس.

و تابع المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التجميل وتركيب الانترلوك والزراعات، ورفع البيارات، وأعمال فرد السن بالمناطق الجاري رصفها.

وذلك من بداية حديقة أم القرى حتى ميدان زويل، ومن ميدان زويل متجها إلى طريق فوه، وأعمال الانترلوك للأرصفة الجديدة، والبدء فى أعمال الزراعات القسم الزراعى"مشتل مجلس مدينة دسوق "، ورفع البيارات وعمل صفايات المطر، وضبط الميول بشارع الجمهورية وميدان الساعة وداير الناحية والكوم الأحمر، تمهيدا لعملية الرصف فى إطار رفع كفاءة ورصف شوارع المدينة.

- استكمال أعمال التأهيل لتكسية ترعة سنهور الوسطى

فيما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال أعمال التأهيل لتكسية ترعة سنهور الوسطى بلا صيفر البلد، التابعة لقرية كنيسة الصرادوسى والقادمة من بداية عزبة محرم بنطاق الوحدة المحلية لقرية كنيسة الصرادوسى متجه إلى قرية سنهور المدينة على عدة قطاعات ضمن خطة وزارة الري بطول 9.5 كيلو.

وترأس ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة على الطريق الدولي الساحلي رافقه خلالها رؤساء قرى الجزيرة الخضراء ومنية المرشد ومسئولى الإشغالات بالمركز ومسئولى الأمن بالوحدة، وأسفرت الحملة عن مصادرة بعض الماكينات المستخدمة في غسيل السيارات على الطريق الدولي الساحلي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وتفقد رئيس مركز ومدينة مطوبس، الأعمال الإنشائية بمركز شباب خان الجنى، و المجمع الخدمي والزراعي بابوخشبه التابعه للوحده القروية بالجزيرة الخضراء، ومدرسة الجزيرة الخضراء للتعليم الاساسى، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، رفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة التي تعوق حركة المواطنين، لإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة، لتسيير الحركة المرورية.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس المدينة، أعمال رفع كفاءة الانارة وتركيب كشافات بالطرق الرئيسة بقرية الحصة وتوابعها والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية واستمرار صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة وتركيب كشافات الانارة، وتغيير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة.

- تقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء حرصا على أرواح المواطنين

وتابع تطهير خط خفض المنسوب بقرية الغنيمي، وتقليم الأشجار المتداخلة مع أسلاك الكهرباء، حرصا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم قبل حلول فصل الشتاء، كما تابع عبدالفضيل شميس، أعمال النظافة بقرية شباس عمير، وانشاء صفايات المطر في الأماكن المنخفضة بالقرية والتوابع، وترميم وتسوية طريق تاج الدين، وتطهير ترعة الكردي، و تسوية وتطهير الأشجار من الحشائش بجوار وحدة طب الأسرة بشباس.