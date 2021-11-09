الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اعدام ١٦ طن سمك غير صالح للاستهلاك الآدمى برشيد

اعدام سمك غير صالح
اعدام سمك غير صالح للاستهلاك

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

 

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب مجدى الخضر، اعدام ١٦ طن سمك سيلفر غير صالح للاستهلاك الادمي برشيد نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر في المحضر التمويني المحرر بمعرفة إدارة تموين رشيد والذى تمكنت خلاله إدارة التموين من ضبط ١٦ طن سمك سيلفر غير صالح للاستهلاك الادمي لإحتوائه علي ديدان.

 

وقررت النيابة العامة إعدام الحرز المضبوط بعد ورود تقرير المعمل المختص بوزارة الصحة والثابت أن كمية السمك غير صالحة للاستهلاك الادمي، و تم تشكيل لجنة لاعدام الحرز المضبوط  بإشراف المهندسة سلوي ذكي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد وبالتنسيق مع مركز شرطة رشيد برئاسة المقدم حازم أسامة مأمور مركز شرطة رشيد والمقدم مصطفي سليمان نائب مأمور مركز شرطة رشيد.

البحيرة وزارة الصحة محافظ البحيرة مركز شرطة منتهية الصلاحية التجارة الداخلية الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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