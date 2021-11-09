الصين تسجل 62 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 62 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الإثنين، مقارنة مع 89 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة في بيان أن 43 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وذلك مقارنة مع 65 في اليوم السابق.



وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 74 مقارنة مع 46 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 97885 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وعلى صعيد آخر، ذكرت الصين أنها سوف تواصل العمل بالقيود الصارمة للحد من العدوى المحلية لفيروس كورونا، ما يشير إلى أن البلاد ستظل تطبق استراتيجية «صفر كوفيد» في أي وقت قريب.

وقال وو ليانجو، وهو أحد المسئولين لدى مفوضية الصحة الوطنية الصينية، في إيجاز صحفي في بكين، اليوم السبت، إن البلاد لن تغير شيئا حيث إن حالات "التفشي في جيران الصين وحول العالم ما زالت مرتفعة، ما يشكل تحديا معقدا وخطيرا لهذا الشتاء والربيع المقبل".

ودفعت معدلات التطعيم المتنامية، وقدرة سلالة «دلتا» شديدة العدوى المتحورة لفيروس كورونا على التغلب على القيود، دولا من أستراليا إلى سنغافورة إلى التحول من القضاء على كوفيد- 19 إلى تعلم التعامل معه كجائحة، وهذا ترك الصين الدولة الوحيدة التي ما زالت مقيدة باستراتيجية «صفر كوفيد».