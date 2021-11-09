جورجيا.. ساكاشفيلى يعلن عن تعرضه للضرب فى السجن

أعلن الرئيس الجورجي السابق وزعيم المعارضة ميخائيل ساكاشفيلي المسجون والمضرب عن الطعام منذ أسابيع، إثر نقله إلى مستشفى السجن أنه "تعرض للضرب" على أيدي سجانيه وأنه "يخشى على حياته".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قال ساكاشفيلي في رسالة إلى محاميه "لقد أهانوني، وضربوني على رقبتي، وشدوني على الأرض من شعري"، مؤكدا أن "الهدف من نقله إلى مستشفى السجن هو قتله".

وكانت إدارة السجون أعلنت الاثنين أنها نقلت ساكشفيلي، المضرب عن الطعام منذ 39 يوما، إلى مستشفى السجن "من أجل تفادي تدهور حالته الصحية وبسبب زيادة الأخطار على سلامته".

وتولى ساكاشفيلي رئاسة البلد منذ العام 2004 حتى العام 2013 وبات الآن زعيم المعارضة، وقد أودع السجن في مطلع أكتوبر فور عودته من المنفى قبل الدورة الأولى من الانتخابات.

وبدأ الرئيس السابق إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه بعدما أدانه القضاء بتهمة "إساءة استخدام السلطة"، وهي تهمة يؤكد أن دوافعها سياسية.

وأدّى سجن ساكاشفيلي إلى تفاقم الأزمة السياسية التي بدأت مع الانتخابات التشريعية التي جرت في العام الماضي وفاز بها لفارق ضئيل حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، واعتبرتها المعارضة مزورة.

ويطالب أنصاره منذ أسابيع بالإفراج عنه أو على الأقل بإدخاله إلى مستشفى مدني.

والإثنين تظاهر عشرات الآلاف من أنصار ساكاشفيلي في العاصمة تبليسي بعد إعلان إدارة السجن نقله إلى المستشفى.

وعلى صعيد آخر ، قدمت حكومة لاتفيا منحة إلى جورجيا تبلغ 83 ألفًا و70 جرعة من لقاح فايزر المصرح بها من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتم إعطاؤها في فترة تتراوح من 21 إلى 28 يومًا.

وذكرت صحيفة برس نيوز الجورجية أن هذا يأتي في أعقاب قرار مجلس التحصين الجورجي يوم 7 أكتوبر الجاري، أن الأطفال الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، سيتم قبولهم في حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام فايزر.

كما أجاز مجلس التحصين إعطاء جرعة معززة بين المرضى المعرضين لمخاطر عالية والذين يعانون من أمراض مزمنة، والعاملين في المجال الطبي، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق.