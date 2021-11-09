الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انخفاض إصابات كورونا فى بريطانيا

كورونا فى بريطانيا
كورونا فى بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية عن تسجيل 32322 إصابة جديدة بكورونا اليوم، ما يمثل انخفاضا بعدد الإصابات بين 2 و8 نوفمبر بنحو 16.6%، مقارنة مع الأيام السبعة السابقة.

 

كما أعلنت الوزارة في تقريرها اليومي عن تسجيل 57 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات خلال السبعة أيام 8.2% مقارنة مع الأسبوع السابق.

 

وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

 

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعا جديدا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا في الهند.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

 

وحذرت، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

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وائل لطفي

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