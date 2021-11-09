ارتفاع جديد لسعر اليورو اليوم الثلاثاء لدى البنوك المصرية

ارتفع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 9-11-2021 ، خلال الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو اليوم الثلاثاء 9-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18.052 جنيه و18.1205 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.231 جنيه لـ 18.249جنيه ، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصري من 18.1127 جنيه لـ 18.1205 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2305 جنيه لـ 18.2352 جنيه، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.0079 جنيه لـ 18.0658 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2159 جنيه لـ 18.249 جنيه ، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 18.0132 جنيه لـ 18.0711 ، كما ارتفع سعر البيع من 18.2159جنيه لـ 18.2489 جنيه.



وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 18.0079 جنيه لـ 18.0658 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2159 جنيه لـ 18.2316 جنيه، وارتفع سعر اليورو "تحويل" من 18.0079 جنيه لـ 18.0658 جنيه للشراء، كما ارتفع من 18.2159 جنيه لـ 18.2316 جنيه للبيع.



وارتفع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 17.994 جنيه لـ 18.052 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 18.228 جنيه لـ 18.231 جنيه ، وارتفع سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي من 18.0309 جنيه لـ 18.0889 جنيه للشراء، ومن 18.239 جنيه لـ 18.2422 جنيه للبيع.



كانت دول منطقة اليورو قد شهدت تراجع مستمر في معدلات البطالة بين سكانها لتسجل 6.7 %خلال شهر سبتمبر الماضي مقابل 6.9% خلال شهر أغسطس الماضي، و7.7% خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بينما قفزت الأسعار لمستويات قياسية وصفها مراقبون بالأعلى منذ 13 عامًا، نتيجة تداعيات جائحة كورونا على سلاسل الإنتاج والتصنيع وتراجع المعروض من السلع أمام تزايد حركة الطلب مع تخفيف القيود التي فرضتها الحكومات الغربية أثناء الجائحة.



ويتزامن مع ما سبق قرار البنك المركزي الأوروبي قبل أيام بالإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير، وسط توقعات بعودة معدل التضخم إلى مستوياته الطبيعية بعد انتهاء الحزم التحفيزية التي اتخذتها الدول في مواجهة جائحة كورونا.