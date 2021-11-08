ضبط شاحنة سلع تموينية قبل بيعها بالسوق السوداء في الهرم

تمكّن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع حي الهرم من ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة، حال تفريغها داخل مخزن غير مرخص بمنطقة الهضبة، وتم تشميع المخزن ومصادرة المضبوطات.

البداية، بورود معلومات إلي ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة، مفادها وجود شاحنة محملة بكميات كبيرة من السلع التموينية، وتواجدها أمام مخزن غير مرخص أمام العقار رقم 36 د بمنطقة هضبة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت الأجهزة بالتنسيق مع رجال حي الهرم وتم ضبط الشاحنة والمخزن المشار إليهما، وتم ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم تشميع المخزن ومصادرة المضبوطات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر، جددت الدائرة 4 جنوب برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، حبس المتهمين فارس عبدالتواب بركات، وايهاب سيد عبدالواحد، 45 يومًا، في الاتهام الموجه لهما بحيازة المواد المخدرة في القضية رقم 17531 لسنة 2021 جنح حلوان، والقضية رقم 15951 لسنة 2021 جنح حلوان.



وكانت نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم احمد فرج، في القبض عليهما، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.



وبمواجهتهما أمام العقيد أحمد عبدالعزيز، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار لتحقيق المكاسب الغير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة حلوان الجزئية تحقيقاتها.

عقوبة الاتجار في المخدرات

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.