رشا كُليب «نائبة التنسيقية» تتقدم بسؤال حول ارتفاع أسعار السكر

تقدمت النائبة رشا كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال لوزير التموين والتجارة الداخلية حول ارتفاع أسعار السكر في بعض المناطق على مستوى محافظات مصر.

وجاء في سؤالها : "تشهد السوق المحلية ارتفاع أسعار السكر لدى محلات البقالة وتجار التجزئة، بشكل غير مبرر، حيث وصل سعر كيلو السكر في بعض المناطق إلى نحو 16 جنيها، رغم استقرار سعر السكر التمويني، وكذلك ورود العديد من الشكاوي حول وجود نقص في السوق من السكر، وكانت الأسئلة كالتالي" .

وأضافت: "ما مدى توافر مخزون السكر وكفايته للاستهلاك المحلي؟، وما هي الإجراءات والآليات التي تتخذها الوزارة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة عليها لتجنب احتكار سلعة السكر من قبل عدد محدود من التجار".