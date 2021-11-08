الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رشا كُليب «نائبة التنسيقية» تتقدم بسؤال حول ارتفاع أسعار السكر

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

تقدمت النائبة رشا كُليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال لوزير التموين والتجارة الداخلية حول ارتفاع أسعار السكر في بعض المناطق على مستوى محافظات مصر.

وجاء في سؤالها : "تشهد السوق المحلية ارتفاع أسعار السكر لدى محلات البقالة وتجار التجزئة، بشكل غير مبرر، حيث وصل سعر كيلو السكر في بعض المناطق إلى نحو 16 جنيها، رغم استقرار سعر السكر التمويني، وكذلك ورود العديد من الشكاوي حول وجود نقص في السوق من السكر، وكانت الأسئلة كالتالي" .

وأضافت: "ما مدى توافر مخزون السكر وكفايته للاستهلاك المحلي؟، وما هي الإجراءات والآليات التي تتخذها الوزارة لضبط الأسواق وتفعيل الرقابة عليها لتجنب احتكار سلعة السكر من قبل عدد محدود من التجار".

 

النائبة رشا ك ليب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين سؤال وزير التموين والتجارة الداخلية ارتفاع اسعار السكر محافظات مصر محلات البقالة

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