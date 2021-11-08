محمود عمرو ياسين: سعيد بمشاركتي في «إلا أنا».. براند ناجح

شهدت محركات البحث «جوجل» تصدر «حكاية على الهامش»، من مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني، بمشاركة الفنان الشاب محمود عمرو ياسين، بشخصية «أدهم»، وهو الابن الأكبر للفنانة نرمين الفقي.

وقال «محمود»: «دور جديد ومميز بالنسبة ليّ، وكان مهم مشاركتي في براند ناجح زي مسلسل إلا أنا».

وتابع في تصريحات لـ«الدستور»: «رشحني للدور المخرج الكبير أحمد شفيق وحضرت للشخصية معاه وقعدنا سوا عرفت أبعاد الشخصية، وفعلًا اتعلّمت منه كتير، وهو مجتهد جدًا، ومميز في شغله، اتعلمت منه الاهتمام بالتفاصيل الخاصة بالشخصية التي أجسدها».

واستطرد: «الفنانة الكبيرة نرمين الفقي، والفنان الكبير صبري فواز الشغل معاهم مميز، وبيضيفوا للي بيشتغل معاهم، وفعلًا حكاية على الهامش مهمة بالنسبة لينا وللناس لأنها بتتكلم عن قضية اجتماعية مهمشة، وتأثر الأولاد بعد انفصال الوالدين وأثره عليهم، والفترة الصعبة التي يمروا بها، وخطره الانفصال بهذا الشكل على مستقبلهم».

وتضم قائمة الحكاية، التي تعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة نرمين الفقي، كل من الفنان صبري فواز والفنانة جيهان خليل وهايدي رفعت ومحمود عمرو ياسين وتسنيم مطر وهايدي خالد، وعدد من الشباب، والحكاية الجديدة من تأليف أماني التونسي، والمخرج أحمد شفيق.

حكاية على الهامش

وتعد «على الهامش» الحكاية الرابعة ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» الجزء الثاني، وهي من إخراج أحمد شفيق، وتأليف أماني التونسي، وتتناول الحكاية مشكلة انتهاء فترة الحضانة للأولاد مع الأم المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنَّ مسلسل «إلا أنا» فكرة يسرى الفخرانى، يعتمد على حكاية ورا حكاية من 10 حلقات تعرض على قناة dmc على مدار أسبوعين، وتم عرض الموسم الأول العام الماضى في 8 حكايات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة في المجتمع المصري.