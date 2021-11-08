الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط طائرة تصوير «درون» مفككة مع راكب بمطار القاهرة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الإماراتية القادمة من دبي استوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر راكب مصري أثناء محاولته الخروج مسرعا من بوابة اللجنة الجمركية .

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الضبطية

وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه بضائع أو أشياء تستحق عنها سداد رسوم و ضرائب جمركية فأجاب بالنفي .

و بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY  لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف .

ولاحظ أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 عدم انتظام حركة الراكب وارتباكه فعرض الأمر على أسامة محمد دياب مدير الجمرك فقام بتكليف كل من أحمد محمد عبد الواحد ومصطفى حسن عبد العزيز مأمورى الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا في وجود "البسيوني" مدير الحركة، فتم ضبط 38 تليفون محمول ماركة iPhone وطائرة تصوير "درون" مفككة  محظور دخولها قام الراكب بلصق جزء منهم على صدره وظهره ولف عليهم حزام طبي ضاغط وجزء آخر قام بلصقه على فخذيه أسفل الملابس التي يرتديها .

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الضبطية

وقرر  أسامة دياب مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 142 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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وائل لطفي

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