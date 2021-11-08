الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النيل العامة للإنشاء والطرق» تبدأ تطعيم العاملين ضد كورونا اليوم

رئيس الشركة
رئيس الشركة

أعلنت شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إنه تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، تم التنسيق بين مسئولى الشركة ومسؤولي وزارة الصحة لتنظيم حملة لتوفير اللقاح، اليوم الأثنين، للعاملين بالشركة وذلك بالإدارة العامة بالمقر الرئيسي للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، إنه يجب على العاملين التوجه لتلقي اللقاح اليوم الاثنين،  وذلك لسرعة إنهاء تلقي اللقاح لكافة العاملين، موضحة أن تلقي اللقاح يأتي ضمن حرص الشركة على تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء.

 كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة.

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبرالجاري، بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

 

شركة اللقاح والطرق الإنشاء العاملين اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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