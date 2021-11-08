ضبط مخزن مخدرات وطن خام ذهب لعصابة حمدي أبو صالح بأسوان

قالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه في إطار جهود الأجهزة الأمنية من أجل القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بصعيد مصر "محافظة أسوان"، ومصرع زعيم وأفراد التشكيل وضبط العديد من الأسلحة المختلفة بحوزتهم.

بإستكمال الإجراءات وبتفتيش أوكار المتهمين تم ضبط (100 كيلو جرام من مخدر البانجو – 20 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – نصف كيلو جرام من مخدر الشابو "بقصد الإتجار") وكذا (عدد "8" أجولة تحتوى على أحجار "الكوارتز، الذهب" تزن "طن") من متحصلات التنقيب عن خام الذهب بمنطقة البرامية بمرسى علم بالبحر الأحمر.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية صباح اليوم من القضاء على أكبر وأخطر التشكيلات العصابية الإجرامية المسلحة بمنطقة صعيد مصر "محافظة اسوان"؛ تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة والتنقيب عن خام الذهب واستخراجه بطرق غير مشروعة بمناطق مختلفة أشهرها منطقة (مرسى علم بالبحر الأحمر) وارتكاب جرائم قتل وخطف وبلطجة.

ويتكون التشكيل من عدد (12 عنصر إجرامي شديد الخطورة يتزعمهم شقى خطر يدعى "حمدي أبو صالح " محكوم عليه هارب من حكم بالإعدام وعدد من أحكام المؤبد والسجن والسابق اتهامه فى العديد من القضايا الجنائية المتنوعة (قتل -اتجار بالمخدرات-بلطجة)..حيث اتخذ التشكيل من المنطقة الجبلية المتاخمة من قرية عرب كيما بدائرة مركز كوم أمبو بمحافظة أسوان مركزًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ومن خلال أعمال الرصد والمتابعة وردت معلومات للأجهزة المعنية بالتحركات الخاصة بالتشكيل العصابي ومن خلال وضع خطة أمنية بإستخدام القدرات الفنية العالية فى الرصد والتحليل والتحريات أمكن تتبع خط سير التشكيل العصابي ورصد تحركاته.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافه بعدة مأموريات شاركت فيها أجهزة الوزارة (قطاع الأمن العام - قطاع الأمن المركزى- مديرية أمن أسوان - والمجموعات القتالية عالية الكفاءة).

حيث أمكن فجر اليوم رصد تحرك أفراد التشكيل العصابى يستقلون عدد (2 سيارة نصف نقل) وبحوزتهم أنواع مختلفة من الأسلحة خاصة الأسلحة الثقيلة، وبمحاصرتهم من خلال الأكمنة المعدة لذلك بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات و بالتعامل معهم بتبادل إطلاق النيران والذى استمر لعدة ساعات حتى صباح اليوم مما أسفر عن مصرع زعيم أفراد التشكيل العصابى وضبطت بحوزتهم ( مدفع أر بى جى- 2 رشاش متعدد بشرائط الذخيرة -عدد 12 سلاح آلى - عدد أربعة بنادق مختلفة الأنواع - عدد 2 طبنجة وفرد خرطوش- كميات من الذخيرة المختلفة لكافة الأسلحة).