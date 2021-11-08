ضبط 8 متهمين بحوزتهم 23 سلاحا ناريا و3 كيلو بانجو بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط 8 متهمين بحوزتهم 23 سلاحا ناريا وكمية من نبات البانجو المخدر تزن 3 كيلو جرام .

وتلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً من مباحث البحث الجنائى، يفيد بضبط عدد من المتهمين بحوزتهم كمية كبيرة من الاسلحة والمخدرات وتبين ضبط 8 متهمين بحوزتهم 23 سلاح ناري وكمية من نبات المخدر تزن 3 كيلو جرام .

واعترفوا المتهمين الذي تم ضبطهم بحيازتهم الي المضبوطات، حيث كان الأسلحة الغرض منها هو الدفاع عن النفس ، وحماية عملهم ، وأما عن المخدرات اعترفوا انها للتعاطي .

جاء ذلك بعد تمكن الأجهزة الأمنية في أسوان من إجراء تحرياتهم حول الأشخاص، والتأكد بحيازتهم للكميات من مخدر البانجو، وعدد من الأسلحة، وعلى الفور تم تشكيل فريق للقبض عليه، وتوجهت القيادات الأمنية إلى الموقع وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.