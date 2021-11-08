توقيع 13 اتفاقية وندوات في مجالات مختلفة خلال معرض النقل الذكي

أعلنت وزارة النقل أن جدول اليوم بالمعرض يشمل كلمة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ثم كلمات رؤساء الشركات العالمية والمحلية.

ويتضمن اليوم ندوة عن السكة الحديد بعنوان دور السكة الحديد في تحقيق التنمية الشاملة بحضور وزير النقل ورؤساء كبريات الشركات العالمية مثل (سيمز الألمانية وكاف الإسبانية وكاتل بلر الأمريكية....).

كما سيتم توقيع 13 اتفاقية هامة في مجال قطارات السكك الحديدية وقطارات مترو الأنفاق والنقل البحري.

وتعقد خلال اليوم ندوة بعنوان "نحو أنظمة نقل مستدامة" ويشارك فيها رؤساء كبريات الشركات العالمية المتخصصة في أنظمة النقل.

وقبل انتهاء اليوم تعقد ندوة بعنوان المنافذ الرقمية الذكية وأنظمة ACI، ويتحدث فيها كل من، الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدكتور محمد معيط وزير المالية، المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدورة الرابعة من معرض النقل الذكي «2021 TRANS MEA» والتي انطلقت صباح اليوم برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي تحت شعار "الطريق إلى 2030" تقوم بتسليط الضوء على إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة رئيس الجمهورية لتحقيق النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة الذي يعتبر أساس التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، وفي إطار الجمهورية الجديدة التي تربط الحاضر بالمستقبل وتُعيد إحياء دور مصر التاريخي في الريادة الإقليمية، جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح الرئيس للمعرض.