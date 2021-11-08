الإثنين 08 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهمين بـ«حرق كنيسة كفر حكيم»

المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي

تستكمل  اليوم  الإثنين الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ "حرق كنيسة بكفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.

والجدير بالذكر أن المتهمين جميعًا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا باتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.

 

ثاني جلسات محاكمة متهمين حرق كنيسة كفر حكيم الدائرة الأولى ارهاب جنايات الجيزة المستشار محمد شيرين فهمي

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