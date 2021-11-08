اليوم.. محاكمة علاء عبد الفتاح وآخرين بإذاعة ونشر بيانات كاذبة

تستكمل محكمة جنح أمن دولة طوارئ، اليوم الإثنين محاكمة علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

واسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.