الإثنين 08 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميليشيات الحوثى تستهدف الأحياء السكنية فى مأرب بصاروخ باليستى

صاروخ باليستى
صاروخ باليستى

 أفادت مصادر يمنية ميدانية، بأن الميليشيات الحوثية استهدفت الأحياء السكنية في مأرب بصاروخ باليستي.

وقالت المصادر - وفقا لما أوردته قناة "اليمن الإخبارية" - إن ميليشيات الحوثي عاودت استهداف الأحياء السكنية في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، دون المزيد من التفاصيل.


وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق، إفشال محاولات تسلل للميليشيات، ومصرع العشرات من عناصرها جنوب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

 

وعلى صعيد آخر، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن،  الخميس الماضي عن مقتل 115 إرهابيا حوثيا، وتدمير 14 آلية عسكرية في محافظتي مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

 

وأوضح التحالف - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية  - أنه جرى تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في مناطق مديرية صرواح (غرب محافظة مأرب) وفي محافظة الجوف المجاورة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن (التحالف العربي)،عن تدمير موقعين للصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن.

 

وذكر التحالف، في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، أنه تم تحييد هجمات وشيكة وعدائية ضد المدنيين والأعيان بالمملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تدمير موقعين يشملان منصات الإطلاق والصواريخ الباليستية بمحافظتي صعدة وعمران.

 

وفى وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، تصفيته أكثر من 100 عنصر من العناصر الإرهابية الحوثية في مأرب.

 

وأعلن تحالف دعم الشرعية، تنفيذ 19 عملية استهداف آليات وعناصر الحوثيين في العبدية في مأرب، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 108 من عناصرها الإرهابية.

 

وأكد التحالف: "أنه ملتزم بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين العُزل".

 

كان تحالف دعم الشرعية باليمن، قد أعلن عن تدمير زورقين مفخخين للميليشيا الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

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