الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط ألف علبة سجائر مُهربة من الجمارك فى الغربية

سجائر
سجائر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة حملة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمنتجات بالمراكز والمدن؛ بناءً على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية.

ضمت الحملة ياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ مفتش التموين، وأسفرت عن ضبط  1000 علبة سجائر مُهربة من الجمارك ومسرطنة داخل أحد المحلات تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر رقم 35500 جنح  ثان طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت مديرية التموين بالغربية، اليوم، من ضبط ألف عبوة أنبوبة حنجرية وأجهزة تحليل سكر ومطهر عمليات منتهين الصلاحية داخل مخزن مستلزمات طبية مخالفة للقانون ٢٨١ لسنة ٩٤.

ضبط مهرجان السكندرية علبة سجائر تربت الجمارك ومسرطنة داخل احد المحلات

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وائل لطفي

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