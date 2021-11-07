بعد 3 أسابيع.. الأمن يتوصل لجثة شاب غرق في نيل بنها

نجحت قوات الإنقاذ، اليوم، في انتشال جثة الشاب محمد عزت ابن قرية ميت العطار، بمركز بنها بالقليوبية، والذي تعرض للغرق أثناء الاستحمام بقرية كفر طحلة بالمركز، منذ 3 أسابيع بفرع دمياط.

واستمرت أعمال البحث طوال 21 يومًا، إلى أن تم العثور على الجثمان مساء اليوم.

ومن جانبهم، حرص أهالي قرية ميت العطار ببنها على تشييع الجثمان فور انتشاله من مياه فرع دمياط بقرية كفر طحلة، ليرقد فى مثواه الأخير إلى جوار شقيقته التي وافتها المنية منذ حوالى 4 أيام.

وكانت ناشدت أسرة «محمد» الجهات المعنية والغواصين المختصين، سرعة المشاركة لانتشال جثمان نجلهم، بينما وزع عدد كبير من أهالي قريتي كفر طحلة وميت العطار أجزاء القرآن الكريم على الحضور لتلاوتها على روح الشهيد.