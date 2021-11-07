عقب حذفه في 3 بلدان.. هل تدعم أنجلينا جولي المثلية الجنسية بفيلمها الأخير؟

أزمة جديدة تتعرض لها النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي، بعد حظر ثلاث دول عربية فيلمها الحديث الذي يحمل اسم «Eternals»، بسبب ما يتضمنه الفيلم من مشاهد عن المثلية الجنسية، بين زوجين من نفس الجنس وهما يتبادلان القبلات.

أنجلينا جولي والمثلية الجنسية

وحظرت كل من قطر والمملكة العربية السعودية والكويت، عرض الفيلم، وحذفه من على مواقعهم.

رد فعل أنجلينا

وردت أنجلينا جولي، على هذا القرار، أنها حزينة للغاية بسبب قرار الحظر الذي اتخذته تلك البلدان، كاشفة عن الدهشة التي انتابتها جراء هذا القرار، قائلة: «ما زلت لا أفهم كيف نعيش في عالم اليوم حيث لا يزال هناك أشخاص لا يرون امتلاك عائلة "فاستوس" جمال تلك العلاقة وهذا الحب»، بحسب موقع «News.com».

كما تساءلت «جولي»: « كيف يمكن أن يغضب أي شخص من تلك العلاقة أو يهددها أو لا يوافق عليها أو يقدرها، هذا قرار جاهل»، كما أعربت الفنانة عن سعادتها للتعاون مع شركة «مارفل» التي قررت ألا تحذف أي مشهد من المشاهد التي رفضتها الدول.

إصرار على عدم التعديلات

وحذفت الدول الثلاث الفيلم من مواقعها عبر شبكة الإنترنت، بعد أن رفضت شركة «ديزني» إجراء التعديلات الرقابية التي طلبتها تلك البلدان، بحسب تقرير لموقع "ذا هوليوود ريبورتر" الأمريكي، الخميس.

وفي السياق نفسه، كانت مخرجة فيلم «Eternals»، كلوي تشاو، أوضحت أنها تتمنى ألا يخضع الفيلم لأي رقابة تقرر حذف بعض مشاهده، متمنية الحرية لما قدمته.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن فيلم مارفل الجديد Eternals يحتوي على مشاهد جنسية صريحة بين كل من بطليه «جيما تشاك»، و«ريتشارد مادن»، اللذين يجسدان دوري بطلين خارقيين وقعا في حب بعضهما منذ أكثر من 3000 عام خلال الإمبراطورية البابلية.

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كما يقدم فيلم Eternals مشهد مخاطبة بعض الأبطال الخارقين للسماء في إشارة إلى ظهور الإله، وهي مشاهد لا تتناسب مع عادات وقيم بعض الدول وخاصة العربية ودول جنوب شرق ووسط أسيا وعدد من الدول الإفريقية.