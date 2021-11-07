الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يؤكد توجه مصر لتقليل الانبعاثات والأضرار البيئية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن توجه الدولة الذي بدأت فيه منذ أكثر من ستة أعوام، هو تقليل الانبعاثات والأضرار البيئية.
وقال الرئيس السيسي- خلال جولته اليوم الأحد، في أجنحة معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والتحول للنقل الأخضر، والذي انطلقت فعاليات دورته الرابعة، وتنظمه وزارة النقل في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة - إن ثمن "الأتوبيس الكهربائي"، لا يمثل أهمية، إنما الضروري هو أن يظهر المنتج الذي يتم استهدافه بالمواصفات التي يتم الموافقة عليها وبعد الاختبارات التي تمت وحققت المعايير والأمان والكفاءة.

أشار إلى أن الأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء لا يوفر في المال فحسب؛ بل يساعد أيضًا على تقليل الانبعاثات والأضرار البيئية وهو توجه الدولة الذي بدأت فيه منذ أكثر من 6 أعوام.

وطالب الرئيس السيسي بتشكيل لجنة فنية من الجهات المعنية من الكلية الفنية ووزارة النقل والجهات المعنية بهذا الأمر، فضلًا عن دخول الجامعات؛ بهدف أن يكون هناك أتوبيسات تليق بالمواطن المصري.

معرض النقل الذكي السيسي الأضرار البيئية

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