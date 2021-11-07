الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تضاعف عدد الجرعات الأولى من اللقاحات ضد كورونا بعد تشديد القواعد لمواجهة الفيروس

لقاحات ضد كورونا
لقاحات ضد كورونا

تضاعف في اليونان تقريبا عدد الجرعات الأولى من اللقاحات ضد فيروس كورونا على أساس أسبوعي ، منذ أن قررت الحكومة تبني قواعد صارمة ضد الأشخاص، غير المطعمين.

وفي الأسبوع الأول من نوفمبر، حصل أكثر من 40 ألف شخص على جرعتهم الأولى، طبقا لتقرير بصحيفة "كاتيميرني" اليومية، اليوم الأحد.

وفي الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي، بلغ الرقم حوالي 25 ألف شخص.

ومنذ أمس السبت، لا يتم السماح الآن، للأشخاص غير المطعمين، بزيارة المؤسسات الحكومية، إلا إذا قدموا اختبارا تكون نتيجته سلبية للفيروس.

ويتم استثناء المتاجر الكبرى والصيدليات فقط من ذلك.


بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقدم الأشخاص غير المطعمين، اختبارين تكون نتيجتهما سلبية، أسبوعيا.


ونشرت الحكومة 8000 رجل شرطة إضافي لهذا الغرض.

اليونان أثينا اللقاحات ضد كورونا كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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