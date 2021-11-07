«حادث توكتوك» يقود عاطلًا للسجن 15سنة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل، بالسجن 15 سنة، لاتهامه بقتل عامل عقب اصطدام «توكتوك» نجله بسيارته من الخلف.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم محمد، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.

ترجع أحداث القضية رقم 16895 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بوفاة المجني عليه في مشاجرة مع المتهم بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة باب شرقي، أنه حال سير المتهم "ع.م.ع"، عاطل، حدث خلاف على أولوية المرور بينه وبين نجل المجني عليه "ع.ح.ع"، سائق «توكتوك»، على العبور في الشارع فاصطدمت التوك توك بسيارة المتهم من الخلف فحدثت بينهما مشاجرة قام على إثرها المتهم بجلب ماسورة حديدية وتعدى عليه.

وعقب فرار نجل المجني عليه تصادف وجود والده المجني عليه "ح.ع.م"، عامل، لمناصرة نجله فقام المتهم بالتعدي عليه بالماسورة الحديد على أنفه ورأسه فسقط علي الأرض غارقا في دمائه وتوفي قبل علاجه، تحرر المحضر بالواقعة وعرض المتهم علي النيابة التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.