الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد بسوق الجملة

الاسماك
الاسماك

شهدت أسعار المأكولات البحرية اليوم الأحد 7-11-2021، استقرارًا، وذلك وفقًا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك  اليوم الأحد

وتراوح سعر المكرونة السويسي من 30 : 55 جنيهاً للكيلو(طاولة خشب)، بينما تراوح سعر سمك القرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)، وتراوح أيضًا سعر ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وارتفعت أسعار السمك البلطي (1) لتتراوح ما بين 22 : 27 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك البوري (1) ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا، وأيضًا سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح مابين 80 : 100 جنيه، وكذلك أسعار سمك الثعابين لتتراوح مابين 50 : 230 جنيهًا للكيلو.

أسعار المأكولات البحرية اليوم الأحد 7-11-2021

أسعار السمك البلطى "1" تتراوح ما بين 22 : 27 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 19 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك).

كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهاً للكيلو (بالطلب).

واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" ليتراوح مابين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

واستقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح مابين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك).

وثبت أيضًا سعر كيلو البياض الأملس"1" ( بلدي ) ليتراوح ما بين 80 : 110 جنيه (تكنا بلاستيك).

فيما استقر سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

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الذرة بـ5480 جنيه للطن والنخالة بـ3500 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق

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أسعار الفاكهة بسوق العبور «الجملة» اليوم السبت 6-11-2021

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استقرار أسعار السكر محلياً وارتفاعه عالمياً اليوم السبت 6 نوفمبر

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أسعار الأرز للجملة في السوق المحلي اليوم بالطن

تراوح سعر المرجان "1" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المرجان "2" من 22 : 28 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك بربون "1" من 30 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك بربون "2" من 25: 35 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك بربون مجمد 20 - 30 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك سردين مجمد من 15 - 25 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر المكرونة السويسي من 30 : 55 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر المكرونة المجمدة من 20 : 30 جنيهاً للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر برانيس اسكندراني من 25 :40 (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك موسى من 90 : 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 - 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

تراوح سعر الكابوريا من 30 - 120 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك).

تراوح سعر سمك القرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب).

تراوح سعر سمك سردين من 25 - 35 جنيهًا للكيلة (طاولة خشب)

تراوح سعر سمك ماكريل مجمد من 25 - 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو (تكنا بلاستيك).

أسعار الجمبري

تراوحت أسعار جمبري جامبو من 400 : 470 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "1" من 300 : 370 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "2" من 200 : 270 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

تراوحت أسعار جمبري "2" مجمد 85 - 165 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوحت أسعار جمبري"3" من 90 : 160 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب).

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وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

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