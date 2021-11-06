استقرار أسعار السكر محلياً وارتفاعه عالمياً اليوم السبت 6 نوفمبر

استقرت أسعار السكر (الجملة) في السوق المحلي اليوم، السبت 6 نوفمبر 2021، كما ثبتت مستويات أسعار الجلوكوز و النشا.

أما بالنسبة للأسواق العالمية، فقد شهدت أسعار العقود الآجلة للسكر (الخام و الأبيض) ارتفاعاً بنهاية تعاملات جلسة الجمعة في بورصتي نيويورك و لندن.

أسعار السكر للطن

استقر سعر الطن عند 10,900جنيه وثبتت أسعار الجلوكوز ليسجل سعر الطن عند 8,800 جنيه ،كما سجلت أيضًا أسعار النشا الغذائي، استقرارًأ اليوم، ليبلغ سعر الطن 8,800 جنيه.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ان الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف فبراير المقبل مشيرا الى أن موسم حصاد سكر القصب سيبدأ في يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك بنهاية تداولات الجمعة، حيث ارتفع عقد مارس 2022 ليسجل نحو 19.94 سنت للرطل بمقدار ارتفاع 0.31 سنتًا ، كما ارتفع عقد مايو 2022 ليسجل 19.64 سنت للرطل.

أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض



ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث ارتفع عقد تداول شهر ديسمبر بمقدار 0.90 دولار ، ليصل إلى 507.70 دولار للطن عند الإغلاق ،كما ارتفع عقد تداول مارس 2022، ليسجل 506.30 دولار بارتفاع قدره 4.10 دولار.

وفي وقت سابق، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ان الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي حتى منتصف فبراير المقبل مشيرا الى أن موسم حصاد سكر القصب سيبدأ في يناير المقبل وسكر البنجر في فبراير المقبل.

ارتفعت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك بنهاية تداولات الجمعة، حيث ارتفع عقد مارس 2022 ليسجل نحو 19.94 سنت للرطل بمقدار ارتفاع 0.31 سنتًا ، كما ارتفع عقد مايو 2022 ليسجل 19.64 سنت للرطل.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض ببورصة لندن للسلع، حيث ارتفع عقد تداول شهر ديسمبر بمقدار 0.90 دولار ، ليصل إلى 507.70 دولار للطن عند الإغلاق ،كما ارتفع عقد تداول مارس 2022، ليسجل 506.30 دولار بارتفاع قدره 4.10 دولار.