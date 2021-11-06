السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الفاكهة بسوق العبور «الجملة» اليوم السبت 6-11-2021

الفاكهة
الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها حالة من الثبات بسوق العبور للجملة اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، وذلك وفقًا للمزاد العلني الذي يجري يوميًا لتحديد القيم الشرائية لها.

واستقرت أسعار البرتقال البلدي ما بين 2 : 3.5 جنيه، في حين تراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو، أما سعر كيلو العنب الرومي الأحمر فقد ظل ما بين 6 : 9 جنيهات، كما ثبت أيضًا سعر التفاح الامريكي ليتراوح مابين 17 : 23 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الفاكهة بسوق العبور "الجملة" على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور


استقر سعر البرتقال بلدي ليتراوح مابين 2 : 3.5 جنيه للكيلو (قفص).

وبدء تدوال  البرتقال السكري ليترواح ما بين 2.5 الى 4 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر البرتقال أبو سرة ما بين 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر اليوسفي مابين 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

وسجل سعر كيلو الجريب فروت ما بين 4 : 6 جنيهات (قفص).

كما استقر سعر الليمون بلدي ليتراوح مابين 5 : 8 جنيهات للكيلو (شوال - قفص).

وتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر ما بين 6 : 9 جنيهات (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونة).

كما تراوح سعر العنب الكرمسن مابين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وثبت سعر التفاح الأمريكي ليتراوح مابين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر البلح الزغلول ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

كما سجل سعر البلح الرملي تراوحًا ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر البلح السيوي عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وسجل سعر بلح سلمى استقرارًا ليتراوح مابين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وتراوح سعر كيلو البلح البرحي ما بين 15 : 25 جنيهًا (قفص - كرتونة).

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 6-11-2021 بسوق الجملة

كما سجلت أسعار المانجو الزبدية ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 12 : 18 جنيهًا (قفص - كرتونة).

وسجل سعر كيلو مانجو فص استقرارًا مابين 20 : 40 جنيهاً (كرتونة).

وتراوح سعر مانجو دبشة ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

وسجل سعر المانجو البيض العجل استقرارًا ليتراوح بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر المانجو السنارة ليتراوح مابين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

اسعار الفاكهة أسعار الفاكهة اليوم سعر الفاكهة أسعار الفاكهة بسوق العبور اسعار البرتقال

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

حكم نهائى.. الإدارية العليا تؤيد حظر الأخونة بالجامعات

اهتمام عالمى بـ«رابونا السولية»: تمريرة العام من «دى ماريا المصرى»

إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا

«الخشت» يستعرض تطور الحركة الطلابية فى مصر ودورها الوطنى عبر التاريخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس