أسعار الفاكهة بسوق العبور «الجملة» اليوم السبت 6-11-2021

شهدت أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها حالة من الثبات بسوق العبور للجملة اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، وذلك وفقًا للمزاد العلني الذي يجري يوميًا لتحديد القيم الشرائية لها.

واستقرت أسعار البرتقال البلدي ما بين 2 : 3.5 جنيه، في حين تراوح سعر الليمون البلدي ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو، أما سعر كيلو العنب الرومي الأحمر فقد ظل ما بين 6 : 9 جنيهات، كما ثبت أيضًا سعر التفاح الامريكي ليتراوح مابين 17 : 23 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الفاكهة بسوق العبور "الجملة" على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور



استقر سعر البرتقال بلدي ليتراوح مابين 2 : 3.5 جنيه للكيلو (قفص).

وبدء تدوال البرتقال السكري ليترواح ما بين 2.5 الى 4 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر البرتقال أبو سرة ما بين 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

وتراوح سعر اليوسفي مابين 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص).

وسجل سعر كيلو الجريب فروت ما بين 4 : 6 جنيهات (قفص).

كما استقر سعر الليمون بلدي ليتراوح مابين 5 : 8 جنيهات للكيلو (شوال - قفص).

وتراوح سعر كيلو العنب الرومي الأحمر ما بين 6 : 9 جنيهات (تكنا بلاستيك - قفص - كرتونة).

كما تراوح سعر العنب الكرمسن مابين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وثبت سعر التفاح الأمريكي ليتراوح مابين 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر البلح الزغلول ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

كما سجل سعر البلح الرملي تراوحًا ما بين 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر البلح السيوي عند 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وسجل سعر بلح سلمى استقرارًا ليتراوح مابين 10 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

وتراوح سعر كيلو البلح البرحي ما بين 15 : 25 جنيهًا (قفص - كرتونة).

كما سجلت أسعار المانجو الزبدية ما بين 17 : 21 جنيهًا للكيلو (قفص - كرتونة).

واستقر سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 12 : 18 جنيهًا (قفص - كرتونة).

وسجل سعر كيلو مانجو فص استقرارًا مابين 20 : 40 جنيهاً (كرتونة).

وتراوح سعر مانجو دبشة ما بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو (قفص).

وسجل سعر المانجو البيض العجل استقرارًا ليتراوح بين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر المانجو السنارة ليتراوح مابين 12 : 18 جنيهًا للكيلو (قفص).