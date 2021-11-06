أسعار الأرز للجملة في السوق المحلي اليوم بالطن

شهدت أسعار الأرز استقراراً في السوق المحلي لدى تاجر الجملة اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 في أسعار الجملة للأرز بنوعيه، والتي تسجل استقرارًا للأرز "الأبيض والشعير"، وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا خلال الجلسة الختامية للأسبوع.

أسعار الأرز في الأسواق المحلية



سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم استقرارًا في الأسواق المحلية عند 4,300 جنيه للطن، كما ثبتت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 4,150 جنيهًا.

وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" ثباتاً عند 7,000 جنيه للطن ،كما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، استقرارًا ليبلغ سعر الطن 6,700 جنيه.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال اغلاق جلسة الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد نوفمبر ليصل إلى 13.290 دولار للقنطار بمقدار ارتفاع بلغ 0.105 دولار.

كما صعد عقد يناير 2022، ليسجل 13.550 دولار للقنطار، بمقدار ارتفاع 0.105 دولار.



سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم استقرارًا في الأسواق المحلية عند 4,300 جنيه للطن، كما ثبتت أيضًا أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة" ليسجل سعر الطن 4,150 جنيهًا.



وشهدت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%" ثباتاً عند 7,000 جنيه للطن ،كما سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، استقرارًا ليبلغ سعر الطن 6,700 جنيه.



وارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال اغلاق جلسة الجمعة في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد نوفمبر ليصل إلى 13.290 دولار للقنطار بمقدار ارتفاع بلغ 0.105 دولار.

كما صعد عقد يناير 2022، ليسجل 13.550 دولار للقنطار، بمقدار ارتفاع 0.105 دولار.