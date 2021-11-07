الأحد 07 نوفمبر 2021
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اقتصاد

«طلعت»: «الاتصالات» الأعلى نموًا بين قطاعات الدولة

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تقرير البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمي، يعكس النجاح الذي يحققه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل ارتفاع معدلات نموه وكونه أعلى قطاعات الدولة نموا بمعدل نمو 16 %؛ بالإضافة الى مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 5% مع العمل على زيادة هذه النسبة لتصل الى ٨٪ خلال ثلاث سنوات. 

جاء ذلك تعقيبًا على تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول توقعات النمو الاقتصادي على المستوى الإقليمى، والذى كشف عن توقعاته بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام المالي 2021\2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة فى قطاع الاتصالات وانتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار، وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر.

وأشار “طلعت”، إلى أن هناك العديد من التقارير الدولية التى أبرزت الطفرة التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا، في ظل تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية، على النحو الذي يسهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الاداء الحكومى. 

ولفت إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على استمرار ارتفاع معدلات نمو القطاع، واستكمال مشروعاتها لتطويع التكنولوجيا الرقمية، وتبني أحدث التقنيات لدعم قطاعات الدولة في تحقيق التحول الرقمي.

ونوه بأن الوزارة تنفذ استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى تهدف الى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال عدد من المحاور وهي تحقيق التحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية ودعم الإبداع الرقمي وريادة الأعمال.

 وأشار إلى أنه يتم استكمال تنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة انحاء الجمهورية مع العمل، بالتوازي على توطين صناعة الذكاء الاصطناعي، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

عمرو طلعت قطاع الاتصالات تكنولوجيا المعلومات قطاعات الدولة نمو

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