الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر تدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أدانت مصر العربية، اليوم الأحد، بأشد العبارات، محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، على “وقوفها مع العراق الشقيق ضد كل ما يُهدد أمنه واستقراره، أو ينال من تماسك جبهته الداخلية”.

وشدد البيان على أن “تلك الأعمال الإرهابية البائسة لن تُثني العراق الشقيق عن استكمال مسيرة الإنجازات الوطنية، والتي كان آخرها عقد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي”.

كما دعت مصر، جميع الأطراف العراقية، إلى ضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار وسيادة العراق الشقيق.

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