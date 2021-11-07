الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس يدين محاولة اغتيال «الكاظمي».. ويدعو الأطراف العراقية إلى التهدئة

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أدان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدا وقوف مصر إلى جانب العراق الشقيق.

وقال الرئيس، في بيان: “تابعت بقلق بالغ أنباء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي فجر اليوم، وإذ أدين هذه المحاولة الغاشمة؛ أدعو الله أن يحفظه وأن يتحقق الأمن والاستقرار للعراق وشعبه”.

ودعا الرئيس السيسي، “كافة الأطراف والقوى السياسية بالعراق؛ إلى التهدئة ونبذ العنف والتكاتف من أجل الحفاظ على استقرار الدولة وتحقيق آمال الشعب العراقى الشقيق”

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