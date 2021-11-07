الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة 3 تجار سلاح

حبس متهمين
حبس متهمين

تستكمل محكمة جنايات امن دولة طوارئ المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم  الأحد، محاكمة ثلاثة متهمين وهم كلا من "جمعة .ح" مقاول وشقيقه  "ناصر .ح" كهربائي و"محمد .ع" ميكانيكي بإحراز بنادق آلية ومسدس وطلقات بمنطقة القطامية.

تعقد الجلسة  برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي.

وكشف أمر إحالة المتهمين الي محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ أنهم بدائرة قسم شرطة القطامية أحرزوا بغير ترخيص أسلحة  مششخنة وهي عبارة عن بندقيتين آليتين ومسدس سريع الإطلاق، كما اتجروا بغير ترخيص في سلاح ناري بندقية يدوية التعمير واتجروا في ذخائر مما تستعمل في تلك الأسلحة النارية محل الاتهام.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية انه بناء علي معلومات أكدتها تحرياته السرية قيام المتهمان الأول وشقيقه بالاتجار في الأسلحة النارية الغير مرخصة وكذا نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتحري عنهما فتوجه إلى حيث تواجدهما وأبصر المتهمان والمتهم الأخير مستقلين سيارة فضبطهم وبتفتيش الأول عثر بحوزته على مسدس وذخيرته وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بها علي بندقية خرطوش و بندقيتين آليتين وذخيرتهم و بمواجهتهم أقروا إليه بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار والهواتف المحمولة لتسهيل عملية التواصل مع عملائهم والسيارة لنقل وتخزين الأسلحة.

وتضمنت ملاحظات النيابة العامة في القضية أنه ثبت بتقرير الأدلة الجنائية لوزارة الداخلية أن الحرز الأول وهو المسدس ماركة حلوان مصري الصنع وسليم وصالح  للاستعمال وذخائره، كما أن الحرز الثاني البندقية الخرطوش يدوية التعمير تركية الصنع والبندقيتين الآليتين جميعهم سليمة وصالحة للاستعمال.

 

محكمة جنايات امن دولة طوارئ المستشار حامد حسنين بنادق آلية مسدس طلقات

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