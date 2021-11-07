الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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توك شو

«التنمية المحلية»: مبادرة «صوتك مسموع» هدفها الاستماع لشكوى المواطنين بشكل أسهل

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم

قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن الهدف من مبادرة "صوتك مسموع" هو الاستماع لشكاوى المواطن بشكل أسهل وأيسر وبحلول على أرض الواقع وسريعة.


وأضاف قاسم، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "آخر ساعة"، المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن: "من ضمن أهداف المبادرة أيضا إشراك المواطن في الحكم المحلى واستقبال أفكاره، ووجود تواصل دائم معه".


وبين أن هناك 27 غرفة عمليات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لمبادرة "صوتك مسموع" برئاسة السكرتير العام لكل محافظة.


وأشار إلى أن مبادرة "صوتك مسموع" تم توسيع نطاق عملها ليشمل الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية، والغلق والفتح للمحال التجارية وشكاوي مراكز الدروس الخصوصية، فضلا عن متابعة تعليقات وشكاوى المواطنين من خلال صفحات التواصل الاجتماعى وأرقام الواتساب.


وتطرق إلى أن هناك متخصصين في 5 قطاعات رئيسية بالدولة يعملون على تلبية خدمات المواطنين إضافة لشكاوى مبادرة "حياة كريمة.

 

وعلى صعيد آخر، أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن المحافظات تمكنت - خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الماضي - من إزالة 10 آلاف و39 مبنى على مساحة 1.5 مليون متر مربع، واسترداد 9333 فدانًا من خلال تنفيذ 2965 حالة إزالة على الأراضي الزراعية.

 

وقال شعراوي - عقب تقرير تلقاه من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة - إن محافظة الشرقية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى إزالة 1461 مبنى مخالفًا على مساحة 164 ألف متر مربع، وقامت محافظة البحيرة بإزالة 821 مبنى مخالفًا على مساحة 42 ألف متر مربع، فيما قامت محافظة الغربية بإزالة 811 مبنى على مساحة 76 ألف متر مربع، كما قامت محافظة المنيا بإزالة 728 مبنى على مساحة 59 ألف متر وبني سويف بإزالة 568 مبنى على مساحة 39 ألف متر مربع، وقامت محافظة القليوبية بإزالة 548 مبنى على مساحة 41 ألف متر مربع.

 

ولفت الوزير إلى أنه فيما يخص إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فقد قامت محافظة الوادي الجديد بإزالة التعديات واسترداد مساحات قدرت بـ 6157 فدانًا، ومحافظة الشرقية بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 818 فدانًا وأسيوط بإزالة التعديات على مساحات واسترداد 628 فدانًا والفيوم بإزالة تعديات على مساحات 517 فدانًا واستردادها.

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