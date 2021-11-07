مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7 نوفمبر 2021

تستعرض الدستور لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الأحد ٧ نوفمبر ٢٠٢١ نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافظة القاهرة الكبرى، الاسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.

تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الأحد ٧ نوفمبر ٢٠٢١ حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر ٤:٤٥

موعد الشروق ٦:١٤

موعد آذان الظهر ١١:٣٩

موعد آذان العصر ٢:٤٢

موعد اذان المغرب ٥:٠٣

موعد اذان العشاء. ٦:٢٣



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية



موعد صلاة الفجر ٤:٥١

موعد الشروق ٦:٢١

موعد آذان الظهر ١١:٤٤

موعد آذان العصر ٢:٤٥

موعد اذان المغرب ٥:٠٧

موعد اذان العشاء. ٦:٢٧





مواعيد الصلاة اليوم في محافظة جنوب سيناء

موعد صلاة الفجر ٤:٣٣

موعد الشروق ٦:٠١

موعد آذان الظهر ١١:٢٧

موعد آذان العصر ٢:٣١

موعد اذان المغرب ٤:٥٣

موعد اذان العشاء. ٦:١٢



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الاقصر

موعد صلاة الفجر ٤:٣٧

موعد الشروق ٦:٠٢

موعد آذان الظهر ١١:٣٤

موعد آذان العصر ٢:٤٣

موعد اذان المغرب ٥:٠٥

موعد اذان العشاء. ٦:٢١





مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد صلاة الفجر ٤:٣٤

موعد الشروق ٥:٥٨

موعد آذان الظهر ١١:٣٢

موعد آذان العصر ٢:٤٣

موعد اذان المغرب ٥:٠٦

موعد اذان العشاء. ٦:٢١



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد صلاة الفجر ٤:٤٠

موعد الشروق ٦:٠٨

موعد آذان الظهر ١١:٣٣

موعد آذان العصر ٢:٣٦

موعد اذان المغرب ٤:٥٨

موعد اذان العشاء. ٦:١٨



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر ٤:٤١

موعد الشروق ٦:١٠

موعد آذان الظهر ١١:٣٥

موعد آذان العصر ٢:٣٧

موعد اذان المغرب ٤:٥٨

موعد اذان العشاء. ٦:١٨



مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الغربية

موعد صلاة الفجر ٤:٤٦

موعد الشروق ٦:١٦

موعد آذان الظهر ١١:٣٩

موعد آذان العصر ٢:٤١

موعد اذان المغرب ٥:٠٣

موعد اذان العشاء. ٦:٢٣