السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كشف أثري يلقي الضوء على حياة العبيد في مدينة قديمة بإيطاليا

كشف أثري
كشف أثري

كشف علماء آثار عن حجرة في فيلا خارج مدينة بومباي الإيطالية مباشرة تضم أسرة نوم وأشياء أخرى تلقي الضوء على الأوضاع المعيشية للعبيد في المدينة الرومانية القديمة التي دفنها ثوران بركان.

تحتوي الحجرة، التي عثر عليها بحالة ممتازة من الحفظ، على 3 أسرة من الخشب وسلسلة من الأشياء الأخرى من بينها قوارير وأباريق خزفية وإناء.

قال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشسكيني يثري هذا الكشف الجديد المهم فهمنا للحياة اليومية لسكان بومباي القديمة، خاصة تلك الطبقة في المجتمع التي ما زال القليل معروفا عنها".

وبموجب القانون الروماني اعتُبر الخدم ضمن الممتلكات وليس لهم هوية شخصية.

و"حجرة العبيد" قريبة من المكان الذي اكتُشفت فيه عربة احتفالات في وقت سابق من العام الجاري بالقرب من اسطبلات فيلا قديمة في تشيفيتا جيوليانا على بعد 700 متر من أسوار بومباي. 

وأعلى الأسرة عثر علماء الآثار على سحارة من الخشب تحتوي على أشياء من المعادن يمكن أن تكون جزءا من سروج الخيول بينما عثر على رافعة عربة على أحد الأسرة.

وقالت وزارة الثقافة إن طول كل من اثنين من الأسرة 1.7 متر، بينما طول الثالث 1.4 متر، ما يشير إلى أن الحجرة خاصة بأسرة صغيرة من العبيد.

ميلانو إيطاليا حياة العبيد كشف أثري

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو خطف طالبات فى الشارع

انتصار السيسى ترحب بالسيدة الأولى لإفريقيا الوسطى: ناقشنا دعم وتمكين المرأة

القبض على قاتل والديه فى الإسكندرية

الباز يكشف: ماذا تستفيد مصر من استضافة قمة المناخ؟

مفاجأة فى أقوال زوجة «قاتل والديه» بالإسكندرية

محمد الباز ينتقد جماهير الأهلي: لماذا الإساءة للزمالك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ