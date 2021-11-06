السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

حوادث

مفاجأة فى أقوال زوجة «قاتل والديه» بالإسكندرية

النيابة
النيابة

تواصل النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة مقتل مُسن وزوجته طعنا بسلاح أبيض على يد نجلهما، داخل محل إقامتهما بمنطقة الحضرة الجديدة وسط المدينة. 

أقوال زوجة قاتل والديه بالإسكندرية

وتبين من التحريات أن نجل الضحيتين كان يعمل بإحدى الدول العربية، وترك زوجته للإقامة مع والديه إلا أن خلافًا أسريًا وقع بينهم لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقا للتحقيقات فقد تركت الزوجة المنزل لوالديه واستأجرت شقة أخرى، وعند عودة الزوج من سفره اشتكت له، وطلبت منه إعادتهم لقريتهم بكفر الشيخ.

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته "جوانتي" وعقده العزم على التخلص منهما دفاعًا عن زوجته، وبحسب التحريات تشاجر المتهم مع والده بعد رفضه التنازل له عن ممتلكاته، فاعتدى الابن على والده وسدد له عدة طعنات بمختلف أنحاء الجسم ثم دخل لأمه القعيدة فى الفراش وذبحها.

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وتبين من تحقيقات النيابة أن زوجة المتهم أبلغت شقيقة زوجها بأن شقيقها فقد السيطرة على أعصابه وخرج متوجهًا إلى شقة والديه، وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر معتمدًا على أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج ولن يتعرفوا عليه إلا أن أحد الجيران تعرف عليه وادعى أنه سباك وكان يقوم ببعض أعمال الإصلاحات فى الشقة.

وألقى ضباط مباحث مديرية أمن الإسكندرية القبض على الابن، بعدما كشفت التحريات ارتكابه الواقعة بسبب خلافات أسرية، ولاذ بالفرار، وتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان اختباءه وإعداد كمين والقبض عليه إنفاذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وباشرت النيابة التحقيق.

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