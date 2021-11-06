السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بمشاركة علماء وباحثين

«البودشيشية» المغربية تنظم ليلة الوصال الصوفية رقم 77

البودشيشية المغربية
البودشيشية المغربية

أعلنت الطريقة القادرية البودشيشية تنظيم الليلة الصوفية رقم 77 من ليالي الوصال التى يشارك فيها عدد كبير من الباحثين والعلماء والمتخصصين فى العديد من المجالات الدينية والعلمية والفكرية، حيث سيتم تنظيمها مساء اليوم فى الحادية عشر ليلاً. 

اعتادت الطريقة البودشيشية على تنظيم ليالي الوصال أونلاين منذ ظهور الجائحة وتوقف الملتقيات والمؤتمرات العلمية، حيث تم نقل كافة الفعاليات إلى الفضاء الإلكترونى، وتناقش ليالي الوصال كافة الأمور المتعلقة بالدين والتصوف الإسلامى، وما يخص الزوايا والطرق الصوفية حول العالم.

وتنَتسب الطريقة القادرية البودشيشية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ظهر في القرن الخامس الهجري، أما لقب البودشيشية، فقد اكتسبه بواسطة الشيخ علي بن محمد الذي حمل لقب "سيدي علي بودشيش" لكونه كان يطعم الناس أيام المجاعة طعام الدشيشة  بزاويته بالمغرب .

من بين شيوخ الطريقة القادرية البودشيشية في المغرب الشيخ سيدي المختار بن محي الدين (ت 1914) والشيخ سيدي أبو مدين بن المنور (ت 1955) الذي أخرج الطريقة من مرحلتها التبركيّة إلى السلوك التربوي، وقد حصل على الإذن بالتربية الذي حصَّله بعد بحث ومجاهدة روحية شاقة.

وتابع بعده هذه الوظيفة التربوية كل من سيدي الحاج العباس ثم ابنه الشيخ  حمزة ومن بعده نجله الشيخ جمال البودشيشي باعتبارهم الوارثين الروحيين لسيدي أبي مدين؛ وقد عملوا على تجديد الطريقة فانتشرت انتشارا متميزا.

وقبيل وفاة سيدي أبي مدين سنة 1955، أبلغ سيدي العباس أنه وارث سره، وقد كان هذا الأخير مثالا للتواضع ونكران الذات فلم يعلن هذا الأمر، واستمر في خدمته للطريق سنوات، إلى أن اضطر إلى الاضطلاع بمهام ومقتضيات المشيخة.

علماء باحثين البودشيشية المغربية تنظم ليالي الوصال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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