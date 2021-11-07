الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الضيفية الخلوتية» تطلق قافلتها الدعوية السنوية إلى الأقصر وأسوان

الضيفية الخلوتية
الضيفية الخلوتية

أعلن الدكتور محمود أبوعلى شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، إطلاق قافلة دعوية من علماء ودعاة الطريقة الضيفية الخلوتية، وذلك لعمل عدد من الندوات والمجالس العلمية فى محافظتى الأقصر وأسوان، وبمشاركة وفد من الطريقة الرفاعية ممثل فى الشيخ طارق الرفاعى شيخ الطريقة ونجله الشيخ محمود طارق الرفاعى. 

وأصدر شيخ الطريقة الضيفية بيانًا قال فيه: "أحبابي مريدي الطريقة الضيفية بمشيئة الله تعالى سوف أتوجه إلى محافظتي أسوان والأقصر بداية من السبت 13 نوفمبر 2021 وحتى الخميس 18 نوفمبر 2021 وذلك لعمل الزيارة السنوية لأبناء الطريقة الأعزاء بمحافظات جنوب الصعيد، والتي ستتخللها ندوات علمية ودينية. 

 وتابع: وأيضًا عمل الاجتماع السنوى مع ابناء الطريقة الضيفية من جميع محافظات الجمهورية طبقًا للجدول المرفق ويشرفنا فى الزيارة هذا العام فضيلة الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية وفضيلة الشيخ محمود طارق الرفاعي نائب عموم الطريقة الرفاعية أتمنى من جميع الأحباب الحضور وأسأل الله التوفيق والسداد والقبول.

الضيفية الخلوتية تطلق قافلة الدعوية السنوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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