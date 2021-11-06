السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد حبس مدير أعمال هيفاء وهبى السابق بتهمة خيانة الأمانة

هيفاء وهبى و محمد
هيفاء وهبى و محمد وزيرى

أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، حبس محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى 3 سنوات واجبة النفاذ، على خلفية اتهامه بخيانة الأمانة، ليصل مجموع الأحكام الصادرة ضده لصالح الفنانة اللبنانية إلى 8 سنوات، وفقًا لمحاميها المستشار ياسر قنطوش.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد، فبراير الماضي، بمعاقبة محمد وزيرى، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

وبعد رفض محكمة الأسرة بقصر النيل، دعوى إثبات زواج المتهم من الفنانة اللبنانية، أكد "قنطوش" أنه بصدد إقامة دعوى تشهير وتعويض عن الإضرار بسمعة موكلته.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسًا، بعد ورود تحريات أجهزة الأمن، والتى أكدت الاتهامات المنسوبة له.

وما زالت هناك قضيتان أخريان منظورتان أمام القضاء، تتهمان وزيري بالنصب وخيانة الأمانة، وتحقق جهات التحقيق في قضية ثالثة بتهمة غسيل الأموال.

محمد وزيري هيفاء وهبي جنح مستأنف قصر النيل خيانة الأمانة وزيري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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