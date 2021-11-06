السبت 06 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس زوجين لاتهامهما بتصنيع وترويج المواد المخدرة بشبرا الخيمة

حبس
حبس

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس زوجين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بترويج وتصنيع المواد المخدرة بدائرة القسم وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتمكن مكتب مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقليوبية وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار في إطار معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بقيام أحد الأشخاص وزوجته لهما معلومات جنائية ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة، متخذان من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما كمية متنوعة لمواد الهيدرو والشادو والبودر وكمية من الأقراص المخدرة، وعدد من أدوات التصنيع ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس النيابة تحريات المباحث تصنيع المواد المخدرة شبرا الخيمة

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وائل لطفي

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