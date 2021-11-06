السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط منتحل صفة موظف ببنك لسرقة بيانات العملاء فى البحيرة

حبس
حبس

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فى القبض على أحد الأشخاص بمحافظة البحيرة انتحل صفة موظف بأحد البنوك للاستيلاء على بيانات عملاء البنوك وسرقتها.

البداية بلاغ تلقاه ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص، بتلقيه مكالمة هاتفية من مجهول ادعى أنه موظف بأحد البنوك وطلب منه بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة به ومحاولته الاستيلاء على أمواله من خلال عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى على الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة صحة الواقعة، وتبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بالاتصال على الشاكى وطلب منه بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى بزعم تحديث بيانات حساباته البنكية وشروعه فى استخدام تلك البيانات فى إجراء عمليات شرائية على العديد من مواقع التسوق الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالمخالفة للقانون، إلا أن الشاكى اكتشف الواقعة ولم يقم بإعطائه بيانات البطاقة. 

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم ضبطه، وبحوزته "هاتف محمول" بفحصه تبين أنه يحتوى على "الشريحة المستخدمة فى الاتصال بالشاكى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وزارة الداخلية الدفع الالكتروني البنك بني سويف هاتف محمول التواصل الاجتماعي مكافحة المخدرات الاموال العامة

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