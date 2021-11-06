السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تواصل تطبيق قيود كورونا وسط حالات تفشي خارج البلاد

الصين
الصين

ذكرت الصين أنها سوف تواصل العمل بالقيود الصارمة للحد من العدوى المحلية لفيروس كورونا، ما يشير إلى أن البلاد ستظل تطبق إستراتيجية صفر كوفيد في أي وقت قريب. 
 

وقال وو ليانجو، وهو أحد المسؤولين لدى مفوضية الصحة الوطنية الصينية، في إيجاز صحفي في بكين اليوم السبت إن البلاد لن تغير شيئا حيث أن حالات "التفشي في جيران الصين وحول العالم مازالت مرتفعة ما يشكل تحديا معقدا وخطيرا لهذا الشتاء والربيع المقبل". 
 

و دفعت معدلات التطعيم المتنامية وقدرة سلالة دلتا شديد العدوى المتحورة لفيروس كورونا على التغلب على القيود، دولا من أستراليا إلى سنغافورة إلى التحول من القضاء على كوفيد - 19 إلى تعلم التعامل معه كجائحة، وهذا ترك الصين الدولة الوحيدة التي مازالت مقيدة بإستراتيجية صفر كوفيد.

و في سياق آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، مقارنة مع 78 في اليوم السابق.
 

و قالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 68 في اليوم السابق.
 

و بلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 27 مقارنة مع 42 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

و يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

سنغافورة فيروس كورونا كوفيد الصين التطعيم

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مدبولى: الدولة تحملت الكثير من الخسائر للحفاظ على آلاف العاملين بالسياحة

هل تم تحديد موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية؟

معتدل نهارا لطيف ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأحد

اهتمام عالمى بـ«رابونا السولية»: تمريرة العام من «دى ماريا المصرى»

حكم نهائى.. الإدارية العليا تؤيد حظر الأخونة بالجامعات

التفاصيل الكاملة لحريق شقة سكنية والكشف عن مقتل روسية في حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس