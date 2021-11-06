الصين تواصل تطبيق قيود كورونا وسط حالات تفشي خارج البلاد

ذكرت الصين أنها سوف تواصل العمل بالقيود الصارمة للحد من العدوى المحلية لفيروس كورونا، ما يشير إلى أن البلاد ستظل تطبق إستراتيجية صفر كوفيد في أي وقت قريب.



وقال وو ليانجو، وهو أحد المسؤولين لدى مفوضية الصحة الوطنية الصينية، في إيجاز صحفي في بكين اليوم السبت إن البلاد لن تغير شيئا حيث أن حالات "التفشي في جيران الصين وحول العالم مازالت مرتفعة ما يشكل تحديا معقدا وخطيرا لهذا الشتاء والربيع المقبل".



و دفعت معدلات التطعيم المتنامية وقدرة سلالة دلتا شديد العدوى المتحورة لفيروس كورونا على التغلب على القيود، دولا من أستراليا إلى سنغافورة إلى التحول من القضاء على كوفيد - 19 إلى تعلم التعامل معه كجائحة، وهذا ترك الصين الدولة الوحيدة التي مازالت مقيدة بإستراتيجية صفر كوفيد.

و في سياق آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم السبت تسجيل 55 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، مقارنة مع 78 في اليوم السابق.



و قالت اللجنة في نشرتها اليومية إن 40 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 68 في اليوم السابق.



و بلغ عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض 27 مقارنة مع 42 قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



و يبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 97660، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.