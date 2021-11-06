العراق.. إغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط انتشار أمني كثيف

أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، توجيهات جديدة لتأمين منطقة التظاهر قرب الخضراء، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة بأنه وبعد ما حصل أمس الجمعة من أحداث مؤسفة قرب ساحات الاعتصام في بغداد، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلين عن الأجهزة الأمنية ومن بينها هيئة الحشد الشعبي لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

وتابع البيان "وبناء على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي ، كما ندعو القوات الأمنية العراقية الى ضبط النفس والالتزام بأفضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الانسان".

وتابع البيان أن " قيادة العمليات المشتركة تستمر بعملها من خلال العمليات الاستباقية في مختلف القواطع لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة فلول عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق البلاد".

وفى وقت سابق من اليوم، بدأت لجنة التحقيقات، التي أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيلها، عملها للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأصدر الكاظمي قرارا بتشكيل لجنة تحقيق، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي، للنظر في الأحداث التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة.

وستقدم اللجنة المقصرين للمساءلة القانونية، خاصة المخالفين لأوامر القائد العام بعدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.

كما قرر رئيس الوزراء العراقى تعويض الضحايا والقيام شخصياً بالإشراف على سير التحقيق والتدابير المطلوبة.