«الداخلية»: ضبط متهم نشر شائعة خطف طلبة المدارس

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ملابسات ما تم تداوله من أحد الحسابات، يحمل اسم «أولياء أمور مصر» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يحذر أولياء الأمور من سير أبنائهم بمفردهم في الشوارع، ويزعم بتعليق دونه على «فيديو» خطف فتاة أثناء سيرها بالزي المدرسي في أحد الشوارع .

بالفحص تبين أن ما تم تداوله من خلال الحساب المشار إليه غير صحيح، وأن مقطع الفيديو المتداول لواقعة حدثت بـ«دولة بنجلاديش»، وتم تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، مقيم بمحافظة بنى سويف، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

كان أحد الأشخاص قد نشر على صفحة "أولياء أمور مدارس مصر"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو يزعم اختطاف فتاة أثناء سيرها بأحد الشوارع، مصحوبًا بتعليق يحذر خلاله الناشر أولياء الأمور من سير أبنائهم فى الشوارع بمفردهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.