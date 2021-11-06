الداخلية تعلن جهود التصدي للجريمة خلال شهر

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إحصائية جهود قطاعاتها ومديريات الأمن والخدمات المكلفة بحفظ القانون والتصدي للجريمة بكافة أشكالها على مستوى الجمهورية خلال شهر بتوجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركزى، أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الحد من إنتشار فيروس "كورونا" ضبط (29580) قضية تموينية متنوعة.

غلق (33192) محل مخالف لقرار الغلق، ضبط (8476) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة .. بإجمالى مضبوطات (50101) أرجيلة.

ضبط عدد (301038) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (299920) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (1118) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

فى مجال الأمن العام

استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بمحافظات (الدقهلية -دمياط- بورسعيد) وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (275 متهم) وبحوزتهم (136 قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 169 قطعة سلاح أبيض).

(153) قضية مواد مخدرة كما تم تنفيذ (18357) حكم قضائى متنوع ، ضبط (1666) قضية متنوعة ضبط عدد (4) تشكيلات عصابية، ضموا عدد (19) متهما، ارتكبوا عدد (57) حادث ضبط وفحص (9902) عنصر إجرامى فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة.

أسفرت الجهود عن مصرع عناصر إجرامية وضبط 1856 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – السويس – الدقهلية – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – المنوفية – الأقصر – دمياط – القليوبية – الإسكندرية – بورسعيد – أسوان – الإسماعيلية – الفيوم – جنوب سيناء – مطروح – البحيرة – بنى سويف – الوادى الجديد) بإجمالى مضبوطات (1021) قطعة سلاح نارى أبرزها (رشاش- 143 بندقية آلية– 165 بندقية خرطوش– 38 مسدس – 673 فرد محلى) وكذا كميات كبيرة من (الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة، مخدرات، سلاح ".

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية

ضبط عدد (4857 قطعة سلاح نارى) بحوزة (4134) متهم.. أبرزهم الآتى:

(5 جرينوف – 2 رشاش – 424 بندقية آلية – 741 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 318 مسدس – 3367 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية – 930 خزينة – 6702 قطعة سلاح أبيض) ضبط (5) ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم (24 مسدس- 13 فرد محلى–3 خزن - عدد من الطلقات النارية- أجزاء وأدوات التصنيع).

ضبط (54) تشكيل عصابى ، ضموا (177) متهم ، ارتكبوا (373) حادثا.

ضبط (733) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم (6 بنادق آلية – 18 بندقية "غير مششخنة"–

9 مسدس – 213 فرد محلى - 468 سلاح أبيض).

فى مجال تنفيذ الأحكام

تنفيذ (2296606) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى:

(9356) حكم جناية من بينها (11 حكم بالإعدام – 588 حكم بالسجن المؤبد).

(700339) حكم جزئى.

(125933) حكم مستأنف.

(1142928) حكم غرامة.

(318050) حكم مخالفة.

فى مجال مكافحة المخدرات

تم ضبط (7113) قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها (7913) متهم.. وبحوزتهم الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2809,450 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت (1525,36 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (254,503 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (78,525 كيلو جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (2٫196 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (21,949 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (26,997 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (2,535 كيلو جرام).

كمية من مخدر القات وزنت (50 جرام).

كمية من بذور القنب المخدر وزنت (51 جرام).

عدد (1٫761٫670 مليون قرص لعقار الترامادول).

عدد (222٫392 ألف قرص مؤثر).

عدد (865٫378 ألف قرص لعقار الكيبتاجون).

كمية من مادة الماكستون فورت بلغت (5 سم3).

إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (15) مركز لعلاج الإدمان غير مرخصة.

ضبط (6 قضايا) غسل أموال.. بلغوا إجمالياً قرابة (452) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (380٫000٫000) مليون جنيه.

فى مجال ضبط القضايا النوعية

إعادة (33) سيارة مُبلغ بسرقتها.

ضبط (257) قضية أحداث.

ضبط (21852) قضية مرافق عامة.

كشف غموض (299) حادث (خطف – قتل – سرقات بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (489) متهم.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات

ضبط (1266) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.. على النحو التالى: (677) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات (543) وحدة أبرزها "وحدة معالجة مركزية– لاب توب- مايك صوت- كارت صوت- سماعة رأس– فلتر صوت- راوتر- ميكسر صوت- حامل مايك– رسيفرات– كروت فك شفرة"..وكذا (589) قضية فى مجال المطبوعات بمضبوطات بلغت (403855) "كتب دراسية خارجية، مطبوعات تجارية، ملازم تعليمية مقلدة ومنسوخة "مزورة" خاصة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى، كتب دراسية خارجية فى مواد مختلفة لمدارس اللغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والإنترناشيونال الخاصة جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

فى مجال ضبط المخالفات المرورية

ضبط (802202) مخالفة مرورية متنوعة.

المرور على عدد (425) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2904) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (36) منهم، فحص (2495) مركبة تبين مخالفة (112) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (9015) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (480) سائق منهم.

فى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية :تم رفع (1167 سيارة – 215 دراجة نارية).

فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية :- تم ضبط (24642) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة".. وذلك خلال الفترة من 17 حتى 25 /10/2021م.

فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك

أسفرت الجهود عن ضبط (54) قضية بإجمالى (62) متهم .. بمضبوطات وزنت (1 طن و 915 كيلو جرام).

فى مجال الأمن الإقتصادى

فى مجال القضايا التموينية:

ضبط (41739 قضية تموينية متنوعة).. جاء أبرزها على النحو التالى:

ضبط (754) قضية أسطوانات غاز.. بمضبوطات بلغت (53999 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم (7,289,865 مليون جنيه).

ضبط (97) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (3823764 لتر).

ضبط (311) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (226,167 طن – 27412 عبوة – 338 قطعة) سلع غذائية وتموينية متنوعة.

ضبط (60) قضية استيلاء على الدعم ، بمضبوطات بلغت (75,313 طن– 10901 قطعة – 20822 عبوة) سلع مُدعمة متنوعة.

فى مجال قضايا التيار الكهربائى:

ضبط (330467) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد ، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها (275,762,036 مليون جنيه).

فى مجال قضايا التهرب الضريبى:

ضبط (8771) قضية فى مجال التهرب الضريبى:- (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام- تحرى مدين ولجان فحص) .. بمبالغ مالية بلغت (15,059,930,895) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (26,536,004) مليون جنيه.

فى مجال قضايا الأموال العامة:

ضبط (135) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب-الإختلاس والإضرار بالمال العام– الإحتيال المصرفى– الرشوة وإسٍتغلال النفوذ- غسل الأموال-الكسب غير المشروع)..بقيمة إجمالية بلغت (547٫908٫423 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.