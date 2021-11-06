النيابة تحقق في مصادرة 13 مخطوطة بحوزة راكب بمطار القاهرة

تباشر النيابة العامة بالنزهة، اليوم السبت، التحقيق في ضبط 13 مخطوطة أثرية من ورق البردي تعود للحضارة الفرعونية وقالب لسك العملة من المعدن عليه طغراء يعود للعصر العثماني وأمرت النيابة بمصادرة المضبوطات.

وتبين من التحريات أنه تم ضبط 3 لفائف من ورق البردي تعود للقرن الـ 17 في حالة سيئة من الحفظ، وقالبا لسك العملة من المعدن علية طغراء يعود للعصر العثماني.

وتلقت الوحدة الأثرية بلاغ من شرطة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات بحوزة أحد المسافرين، تم تشكيل لجنة أثرية متخصصة من المجلس الأعلى للأثار ودار الكتب والوثائق القومية وفحص القطع المشتبه في أثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و قررت النيابة العامة مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، كما أوصت بسرعة إيداعها المتحف القبطي لترميمها وصيانتها.