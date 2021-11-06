نقل رئيس التشيك إلى المستشفى لإصابته بتليف الكبد

قال بافيل بافكو عضو مجلس الأطباء المشرف على علاج الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، إنه تم إدخال رئيس الدولة إلى المستشفى بسبب تليف الكبد.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية يوم أمس عن الطبيب، أنه منذ اليوم الأول وحتى الآن تتم تغذية الرئيس عبر أنبوب حقن.

في وقت سابق، قالت مجموعة أطباء مشرفة على علاج رئيس التشيك، إنه على الرغم من التحسن الذي طرأ على وضعه الصحي بعد دخول المستشفى في أكتوبر، إلا أنه لن يستطيع تنفيذ واجباته بشكل كامل.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى وكالة رويترز، لاحظ الأطباء تحسنا في صحة زيمان، لكنهم يعتقدون أن من الأفضل له البقاء في المستشفى.

ولم يتمكن الأطباء، من الرد على سؤال حول متى سيتم خروج زيمان من المستشفى.

وفي 10 أكتوبر، تم ولسبب لم يتم كشفه نقل زيمان البالغ من العمر 77 عاما إلى وحدة العناية المركزة في المستشفى العسكري المركزي في براغ. وفي يوم الخميس تم نقله إلى قسم عادي بالمستشفى.

وعلى صعيد آخر، سجلت المختبرات في جمهورية التشيك 8419 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس ، وهي أعلى زيادة يومية، منذ نهاية مارس الماضي، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي اليوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن رقم الإصابات المسجل، أمس الخميس، أقل بشكل طفيف مما تم تسجيله في الأيام السابقة، إلا أن خبراء يتوقعون، استمرار الارتفاع في حالات الإصابة، وربما تصل إلى 15 ألف يوميا، في وقت ما، الأسبوع المقبل.

وارتفع عدد الأشخاص، الذين تم نقلهم إلى المستشفيات، جراء إصابتهم بالفيروس، إلى 2489، أمس الخميس، وتوفي 40 شخصا، بسبب العدوى، خلال يوم الأربعاء فقط.

وتوقفت الحكومة عن اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة الفيروس، لكنها دعت إلى الانضباط في الالتزام بتلك الإجراءات، المطبقة، وحثت السكان على تلقي اللقاح.